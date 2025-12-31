  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yaş beklemeden emeklilik mümkün: SGK’nın gizli kalan erken emeklilik yolları

Kazakistan’dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye’de

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Hasan Ağabey’in Hakk’a yürüyüşünün 10. yılı… Başkan Erdoğan’dan Akit Medya’ya başsağlığı telefonu

İstanbullular bu akşam eve erken dönün! Valilikten beklenen kar uyarısı geldi: Megakentte buzlanma ve don tehlikesi kapıda

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

2025’te hem tarlada hem de markette fiyatı tavan yaptı Zam şampiyonu
Yerel Koskoca kamyonet demir yığınına döndü
Yerel

Koskoca kamyonet demir yığınına döndü

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Koskoca kamyonet demir yığınına döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonetin kabini demir yığınına döndü.

Olay, Şahpaz Mahallesi ile Marmara Ereğlisi'ne bağlı Türkmenli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Türkmenli yönüne seyreden R.Ç. idaresindeki kamyonetin kabin bölgesi, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden şoför aracını güvenli bir noktaya çekip kamyonetten indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın sonrası kamyonetin kabini demir yığınına döndü. Çorlu Jandarma ekiplerinin olay yerinden yaptığı kontrollerin ardından, hurdaya dönen kamyonet çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Uzatma kablolarında yangın riski!
Uzatma kablolarında yangın riski!

Yaşam

Uzatma kablolarında yangın riski!

Esenyurt'ta kahve fabrikasında yangın çıktı
Esenyurt'ta kahve fabrikasında yangın çıktı

Yerel

Esenyurt'ta kahve fabrikasında yangın çıktı

İstanbul'daki dev fabrikada yangın kontrol altına alınamadı
İstanbul'daki dev fabrikada yangın kontrol altına alınamadı

Yerel

İstanbul'daki dev fabrikada yangın kontrol altına alınamadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23