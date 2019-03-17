Köşk adayı Veli Tuna, çalışmalarını Yavuzköy’de sürdürdü

İYİ Parti Kosk Belediye Baskan Adayı Veli Tuna, seçim çalışmalarını Yavuzköy Mahallesinde sürdürdü.

Seçim ziyaretlerini son sürat sürdüren Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Yavuzköylü vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Özellikle mahalleli kadınların sevgi seliyle karşılaşan Tuna, "Destekleriniz bizlere güç katıyor. Sizlerin desteğiyle birlikte başaracağız" dedi. Projeleri vatandaşlar tarafından büyük beğeni alan Tuna, elinde mühür yokken mahallelere götürdüğü hizmetleri de anlattı.

Kütahya’ya şehit ateşi düşmesi sonucu Tuna ve vatandaşlar tüm şehitler için Fatiha okudu.

"Korkuyla değil, gönülden bizimleler"

Çok sayıda aracın konvoy yaptığı Yavuzköy ziyareti dönüşü seçim irtibat bürosu önünde konuşma yapan Tuna, "Katılım yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz kimseyi buraya zorla ve baskıyla getirmiyoruz. Bizimle olan, yanımızda duran herkes gönülden burada duruyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah desteklerinizi boşa çıkarmasın" dedi.