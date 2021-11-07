KOSGEB ve DMO’dan anlamlı iş birliği

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, KOSGEB binasında düzenlenen törenle iş birliği protokolünü imzaladı. Kurt, DMO’nun yaygın bir ağı ve güçlü bir kapasitesi olduğuna dikkati çekerek, orta yüksek ve yüksek teknolojiye sahip ürünlerin DMO’nun Tekno Katalog Platformu’nda yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu bildirdi. Mücahit Özdemir ise KOSGEB ekosisteminde yer alan müşterilere de DMO’nun elektronik satış mağazasının fırsatlarını sunmayı planladıkları bilgisini verdi.