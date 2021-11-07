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Ekonomi KOSGEB ve DMO’dan anlamlı iş birliği
Ekonomi

KOSGEB ve DMO’dan anlamlı iş birliği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) arasında imzalanan protokolle KOSGEB destekleriyle üretilen orta yüksek ve yüksek teknolojili yerli ve milli ürünler Ofisin Tekno Katalog Platformu’ndan da satılmaya başlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 18:26:00 -
KOSGEB ve DMO’dan anlamlı iş birliği

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, KOSGEB binasında düzenlenen törenle iş birliği protokolünü imzaladı. Kurt, DMO’nun yaygın bir ağı ve güçlü bir kapasitesi olduğuna dikkati çekerek, orta yüksek ve yüksek teknolojiye sahip ürünlerin DMO’nun Tekno Katalog Platformu’nda yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu bildirdi. Mücahit Özdemir ise KOSGEB ekosisteminde yer alan müşterilere de DMO’nun elektronik satış mağazasının fırsatlarını sunmayı planladıkları bilgisini verdi.

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