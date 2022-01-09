KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB destek nasıl alınır? KOSGEB destek başvuru şartlar

KOSGEB, 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olup, küçük ve orta ölçekli işletmelere karşılıksız yardımda bulunan, işyeri açmak ve kendi işini kurmak isteyen kişilere faizsiz kredi veren kurumdur. KOSGEB’in öncelikli amacı yeni girişimlerin oluşumunu sağlamak ve desteklemektir. Peki KOSGEB destekleri nasıl alınır? İşte KOSGEB destek başvuru şartları ve KOSGEB destek ödemelerine ilişkin detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı KOSGEB'in gençlerin istihdama katılmalarını kolaylaştıracak destek paketinin ayrıntı netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam paketi kapsamında genç ve kadın istihdamında 75 bin kişi programdan faydalanabilecek. Amaç, şirketlerin gençlere ve kadınlara istihdam yönünü çevirmesi.

KOSGEB destek ücreti ne kadar?

Program kapsamında, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. İşletmeler desteği aldıktan sonra 24 ay boyunca ödeme yapmayacak. Sonraki 24 ayda eşit taksitlerle faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacak.

KOSGEB destek başvurusu ne zaman sona erecek?

KOSGEB destek başvuruları ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. KOSGEB başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor ve destek paketine şirketlerin son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlendi.

Yeni destek programıyla, salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor.

KOSGEB destek paketinden kimler yararlanacak?

Kimler KOSGEB destek ödemesi alır? Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 3'üncü fazda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.