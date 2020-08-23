  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KOSGEB desteğiyle tasarladığı "Tarla Faresi"ne yerli yatırımcı bekliyor
Aktüel

KOSGEB desteğiyle tasarladığı "Tarla Faresi"ne yerli yatırımcı bekliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan girişimci Ali Sarı'nın, atölyesinde tasarladığı ve tarla sürme, fındık toplama, ot biçme, gübre atma, ilaçlama gibi özellikleri bulunan tarım aracı, gerektiğinde dönüştürülerek gündelik hayatta da kullanılabiliyor - Ali Sarı : - "Çiftçiye katkısının yanı sıra ülkemize de bir katma değeri olacağını düşünüyorum. Aracımızı tasarladığımız süreçte projeyi yakından takip eden yurt dışı firmaları oldu. Katar, İngiltere gibi ülkeler bize teklif mektubu gönderdi"

Yeniakit Publisher
2020-08-23 11:02:51 -
KOSGEB desteğiyle tasarladığı "Tarla Faresi"ne yerli yatırımcı bekliyor

DÜZCE (AA) - CEM ALİ KUŞ - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan girişimci Ali Sarı, KOSGEB desteğiyle atölyesinde tasarlayarak patentini aldığı "Tarla Faresi" ismini verdiği tarım aracının üretimini yaygınlaştırmak için yerli yatırımcılardan destek bekliyor.

İnşaat mühendisi olan ve bu sektörde ilçede faaliyetlerini sürdüren Sarı, babasından kalma fındık bahçelerinde hasat yaparken zorlanınca bir araç geliştirmeye karar verdi.

Evinde aracın görünümünün ve özelliklerinin planını yapan Sarı, uzun bir süre tasarımla ilgili çeşitli projeler geliştirdi.

Deneme yanılma yöntemiyle yıllardır hayalini kurduğu ve fındık üreticisinin işini kolaylaştırmayı amaçladığı tarım aracı için atölyesinde Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Sarı, KOSGEB desteği almaya hak kazandı.

Sarı, uzun süren çalışma ve denemelerinin ardından hayal ettiği düzeye getirdiği tarım aracına "Tarla Faresi" ismini verdi.

"Pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının benzeri olan fakat işlevsel anlamda, tarla sürme, fındık toplama, ot biçme, gübre atma, ilaçlama gibi özelliklere de sahip olan "Tarla Faresi", günlük hayatta da kullanılabiliyor.

- "Aracın birçok işlevi yerine getirme özelliği var"

Ali Sarı, AA muhabirine, aracın tasarım aşamasının üretimden daha uzun sürdüğünü söyledi.

Tarım aracının her türlü zorlu arazide çalışabildiğini belirten Sarı, "Normal şartlarda yüzde 60 eğimli bir arazide tırmanma işlemi yapabiliyor. Belden kırmalı bir sistem var. Sağa ve sola 22,5 derece yatma özelliği var. Toplamda 45 derece yatay eğimli arazilerde yan gidebiliyor. Bildiğimiz 'pat pat'ı bir araca çevirdik. Bu araca da hangi işi yapmak istiyorsanız uygun aparatı takıyorsunuz. Arazide rahatça gezebiliyorsunuz." diye konuştu.

Sarı, aracın yerine getirebildiği işlevleri ise "Fındık toplamanın yanı sıra tırpan yapabiliyor ve arazideki otları uzaklaştırıyor. Aracın bir diğer özelliği de ilaçlama yapabilmesi. Ayrıca çapalama, gübreleme özellikleri de var." dedi.

- "Katar ve İngiltere'den teklif aldı"

Sarı, "Tarla Faresi" adını verdiği aracın üretimini yaygınlaştırmak için yerli üreticilerden destek beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu işi yürütebilecek ortak yerli yatırımcı arıyorum. Çiftçiye olan katkısının yanı sıra ülkemize de bir katma değeri olacağını düşünüyorum. Aracımızı tasarladığımız süreçte projeyi yakından takip eden yurt dışı firmaları oldu. Katar, İngiltere gibi ülkeler bize teklif mektubu gönderdi. Bazı şirketler projeyi tam almak istedi, bazıları ise farklı tekliflerle geldi. Ancak ben projemizin yurt içinde kalarak ülkemize katkı sağlamasını istiyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor
Gündem

İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Medyanın ahlaksızlık pompalaması konusunda uyarılarda bulunan ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, m..
Türkiye'ye
Gündem

Türkiye'ye "doğalgaz" övgüsü: Artık kimseye ihtiyacı yok

Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinden sonra artık k..
Ne diyeceği merak ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan doğal gaz açıklaması
Gündem

Ne diyeceği merak ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan doğal gaz açıklaması

Türkiye'nin Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesiyle ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Dav..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı