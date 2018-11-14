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Köşeye sıkışınca patronu devreye girdi... ABD, bin Selman’ı böyle savundu!

Beyaz Ev Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kaşıkçı olayıyla ilgili kayıtların Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dahlini işaret etmediğini savundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:37
Köşeye sıkışınca patronu devreye girdi... ABD, bin Selman’ı böyle savundu!

Beyaz Ev Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kayıtların Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dahlini işaret etmediğini savundu. 

33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Bolton, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıtları dinleyenlerin, işin içinde Suudi Veliaht Prensi olduğu sonucuna varmadığını ileri sürdü.

“Dinleyenler cinayetle prensi ilişkilendirmiyor”

Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda neler yaşandığıyla ilgili gerçeği öğrenmek istediğini belirterek, "Kaydı kendim dinlemedim, ancak dinleyenlerin değerlendirmesi, herhangi bir suretle, cinayetle Veliaht Prensi ilişkilendirmiyor." diye konuştu.    

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, kayıtların, konuşmaların, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettirildiğini açıklamıştı. 

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi,Kaşıkçı suikasti için Türkiye'ye gelen 15 kişiden birinin cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı kastederek, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dediği iddiasına yer vermişti. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:37
  1. İstanbul
  2. Muhammed bin Selman
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan
  5. ABD
  6. Beyaz Ev
  7. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

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  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Eliyle beslediği kucağında salladığı köpekleştirdiği her dediğini ikilemeyen bir itikendine saldırmadıkça harcamaz
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