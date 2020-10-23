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Dünya Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız
Dünya

Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda gerilimi artıracak açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razı olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:29:00 -
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında çok sayıda bölge işgalden kurtarılırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'da bölgede gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi.

"Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız"

Dağlık Karabağ'daki krizin çözümü konusunda Rusya'ya bel bağlayan Paşinyan, "Bölgeye Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız" açıklamasında bulundu.

"Bakü ve Erivan'ın rızasıyla gönderebiliriz"

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın barış gücünü resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'a ancak Bakü ve Erivan'ın rızasıyla gönderebileceğini belirtmişti.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

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