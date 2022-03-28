Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 hattı üzerinden 28/03/2022 - 1/04/2022 tarihleri arasında yapılacak. Başkanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

Kura 11/04/2022 tarihinde saat 14:30’da Başkanlığımız Nuri DEMİRAĞ Konferans Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Salgın sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura çekimini takip etmek isteyen adaylar 11/04/2022 tarihinde (www.ssb.gov.tr) internet adresinde “Duyurular” kısmında yayımlanacak olan linkte yer alacak internet adresinden kura çekimini canlı olarak takip edebileceklerdir.

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