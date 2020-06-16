Koruluktaki kuruyan ağaçlar yenileniyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Turgutalp Koruluğu’nda kuruyan 33 ağacın yenileme çalışması başlatıldı.

Turgutalp Mahallesinde 1996 yılında oluşturulan korulukta bulunan sedir ağaçları, henüz bilinmeyen bir nedenle kurumaya başladı. 89 ağaçtan 33’ü kururken, İnegöl Belediyesi bu sabah kuruyan ağaçların yerine yetişkin boylarda yeni ağaçlar dikmek için çalışmalara başladı. Çınar, ıhlamur ve akçaağaç cinsinde yeni ağaçlarla tekrar yeşillendirilen korulukta, Belediye Başkanı Alper Taban incelemelerde bulunarak ağaçların toplu şekilde kurumasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnegöl Belediyesi tarafından 1996 yılında Turgutalp Mahallesinde Turgutalp Camisi karşısında oluşturulan koruluk, 25 yıl sonra geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle vatandaşın kullanımına açılmış ve koruluk-dinlenme alanı olarak hizmet vermeye başlamıştı. Tamamı atlas sedirinden oluşan korulukta, bir süre önce ağaçlar kurumaya başladı. İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü kontrolündeki alanda, uzman kişiler durumu fark ederek sebepler üzerinde çalışarak sebep olabileceği düşüncesiyle çim sulama sistemini durdurdu. Ancak 2-3 atlık süreçte ağaçlardaki kuruma engellenemedi. Gelinen noktada 89 sedir ağacından 33’ü tamamen kurudu.

Yeni yetişkin ağaçlar dikiliyor

İnegöl Belediyesi bir yandan bu durumun sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da koruluğu eski yeşilliğine kavuşturmak adına çalışma başlattı. Bu sabah Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koruluk alanda kuruyan ağaçları keserek onların yerine Çınar, ıhlamur ve akçaağaç cinsinde yeni ağaçlar dikmek üzere çalışmalara başladı. Koruluğun yeşil havasını korumak adına yapılan çalışmada özellikle 15 yaşına yakın yetişkin boyda ağaçlar dikildi.

Bir yandan bu çalışma sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban da koruluk alana gelerek incelemelerde bulundu. Ağaçların kurumasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Taban, henüz net bir sonuca varılamadığını söyledi. Başkan Taban, “Bu sabah Turgutalp Mahallesi koruluğumuzda kuruyan ağaçlarla ilgili yeni ağaçlar getirerek dikiyoruz. Maalesef elimizde olmadan da olsa, sebebini bilmediğimiz bir şekilde burada kuruyan ağaçlarımız var. Geçmiş zamanda burada oturan mahalle sakinlerimizin güzel şekilde burada oturmalarını, kamelyalarında pikniklerini yapabilsinler, mahallede konu komşu bir araya gelebilsin düşüncesiyle bir düzenleme yaptık. Belki vatandaşlarımızı bir araya getirebildik ancak burada sebebini bilemediğimiz, belki sulama veya farklı bir sebepten kaynaklı kuruyan ağaçlarımız var. Bundan dolayı da çok üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum” dedi.

Sebebi araştırılıyor

Yıl ortalamasında 2 bin 500 3 bin ağaç dikmeye devam ettiklerini hatırlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Ağaçlandırmaya ve olabildiğince şehrimizi yeşillendirmek adına mücadelemizi sürdürüyoruz. Dikilen ağaçlarda yüzde 5’lik bir tutmama oranı olabiliyor. Burada da tamamen atlas sediri dediğimiz bir cinste ağacımız var. Koruluğun tamamı bunlardan oluşuyor. Yeni uygulamalarımızda biz karma yapılar oluşturarak farklı farklı ağaçları da koyarak çeşitlendirme de sağlamış oluyoruz. Burada Orman İşletme Müdürlüğümüzle de gerekli görüşmeleri yaptık. Arkadaşlarımız da buradaki çalışmalarını sürdürürken ve çevreden gelen ihbarlarla da bu kontrol ve gözlemleri bugüne kadar devam ettirdiler. Ancak ağaçlarda kurumanın devam ettiğini gördük. Bir taraftan gerekli tedbirleri alırken bir taraftan da adını koymak gerekiyor. Bu bir hastalık mıdır yoksa sulamanın fazlalığı mıdır, suyu ağacın sevmemesi midir yoksa farklı bir neden midir arkadaşlarımız bu konuyu da takip ediyorlar. Bugün beraberinde de ıhlamur, çınar ve akçaağaç gibi farklı cinste ağaçları buraya dikerek en azından hemen kuruyan ağaçlarımızın yerine taze ağaçları dikmiş oluyoruz. Diktiğimiz ağaçlar da yaklaşık 15 yaşında olan ağaçlar” açıklamalarında bulundu.

“Kimse böyle bir şeyle karşılaşmak istemez"

Başkan Taban, bu durum karşısında herkesin üzüldüğünü dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kimse böyle bir şeyle karşılaşmak istemez. Bölge sakinlerimizin, vatandaşlarımızın emekleri var. Açılışta da ifade etmiştim bu tarz koruluklarda vakti zamanında bu ağaçlar dikildiği için biz bunları yapabiliyoruz. Geçmişte zaten bu ağaçlar olmasaydı bunun gölgesinde bizim bir şey yapma şansımız yoktu. Allah razı olsun bakmışlar ve ağaçlarımız bugünlere gelmiş. İnşallah bundan sonrası için de arkadaşlarımız daha dikkatli ve detaylı şekilde toprak analizi ve diğer sebeplerin neler olacağı yönünde araştırmalarını sürdürerek bir daha yaşanmaması adına önlem almaya devam edecekler. Burada kuruyan bir tane ağacı bırakacağız. Onun üzerinde farklı görsellerle burada böyle bir şey yaşandığına dair hatırda kalması ve tekrarı olmaması adına bir çalışma yürütecekler. Özellikle bir ağacı bırakmış olacağız. Şu an bu durumun adı tam olarak konulamadı. Geçmişte burada çimlendirme yoktu. Çimlendirme yapıldı. Sedir ağacı da yetişmiş olmasına rağmen hassasiyeti olduğu ifade edildi. Şuan burada düzenli sulama var. Çimin büyümesi için sulama ağı kuruldu lakin taban sularının da yüksek olduğu bir bölgedeyiz. Tam olarak bu da diyemiyoruz. Bu süreç 2-3 aydır kontrol ediliyor aslında. Sulamayı da arkadaşlarımız bir süre önce durdurmuşlardı. Fakat tam manasıyla şudur denemedi henüz. Sebepleri doğru koymak gerekir. Önemli olan neyle mücadele ettiğinizi ve sorunun ne olduğunu ortaya koymak. İnşallah önemli olan bir daha yaşanmaması.”