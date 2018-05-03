Korucuya kadro ve zam müjdesi

5 bin güvenlik korucusunun daha kadroya alınması bekleniyor. Daha önce Bakanlar Kurulu'ndan İçişleri Bakanlığı'na yeni kadro için yetki verilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın da bu yetkiyi kullanarak seçimden hemen sonra 5 bin güvenlik korucusunu daha kadroya alacağı öğrenildi. Ayrıca 50 bin korucunun maaşına da 200 lira civarında zam yapılması gündemde. Şu an en düşük korucu maaşının bin 590 lira olduğu belirtiliyor.

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