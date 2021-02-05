Korucuları şehit eden teröriste 5 defa müebbet

Saldırıda minibüsteki 3'ü güvenlik korucusu 4 kişi şehit oldu, 2 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen E.G. adlı PKK'lı terörist, yakalanarak tutuklandı. Terörist E.G. açılan davanın karar duruşması, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu terörist cezaevinden bağlandığı duruşmada savunmaları dinleyen mahkeme, 3 güvenlik korucusu ve 1 sivilin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlenen E.G.'nin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından 5 defa müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.