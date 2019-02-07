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Korteks Genel Müdürlüğü'ne Barış Mert atandı

07 Şubat 2019 Perşembe 16:11
Korteks Genel Müdürlüğü'ne Barış Mert atandı

İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın entegre ve inovatif polyester iplik üreticisi Korteks’te Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Barış Mert, 1 Şubat itibariyle Korteks Genel Müdürü olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Korteks’te yeni Genel Müdür Barış Mert oldu.

Barış Mert, 2000 yılından bu yana Korteks bünyesinde sırasıyla işletme mühendisi, üretim şefi, pazar geliştirme/SSHT müdürü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan Barış Mert, aynı zamanda işletme yüksek lisans derecesine sahip.

Barış Mert, Korteks'te, ürün çeşitliliğinin farklı ve yenilikçi opsiyonlarla geliştirilmesine ve katma değeri yüksek yeni teknik tekstillerin üretilmesine liderlik edecek.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:11
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  2. Korteks Genel Müdürü Barış Mert
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