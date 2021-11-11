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Medya Koronaya yakalanmıştı... Hakan Ural hakkında yeni gelişme
Medya

Koronaya yakalanmıştı... Hakan Ural hakkında yeni gelişme

Sunucu Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Hakan Ural, "Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 20:27:00 -
Koronaya yakalanmıştı... Hakan Ural hakkında yeni gelişme

Sunucu Hakan Ural geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından  soğuk algınlığı geçirdiğini duyurmuştu. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırmıştı. Ural'ın ilk günlerde negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife dönmüştü.

Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırılmıştı. Hakan Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülmüştü.

"Taburcu oldum"

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Hakan Ural, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar an itibariyle ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler."

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