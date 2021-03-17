Koronaya yakalanan Esed ailesi için kritik açıklama
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve tedavi için Rusya'ya giden Beşar Esed ve eşi Esma Esed'in hastalığı hakkında açıklama yapıldı. Esed ailesinin hastalığında durumunun normale dönmeye başladığı, iyileşme sürecine girdikleri açıklandı.
Suriye Devlet Başkanlığı ofisi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Esed ve eşinin durumuyla ilgili açıklama yaptı.
İyileşme sürecine girdikleri açıklandı
Esed çiftinin Kovid-19 testinin 9 gün önce pozitifi çıktığı, şu an yapılan laboratuvar ve radyolojik testlerin sağlık durumlarının yavaş yavaş normale dönmeye başladığını gösterdiği ifade edildi. Tedaviyi yöneten sağlık ekibi, Beşar Esed ve Esma Esed’in, iyileşme sürecine girdiğini de belirtti.
Esad çiftinin, işlerini karantinayı geçirdikleri evden yürüttükleri belirtilirken, PCR testlerinin negatife döndüğü zaman normal çalışma düzenlerine dönecekleri açıklandı.