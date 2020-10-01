Koronavirüsün gen analizini yapabilen uygulama geliştirildi

Bilim insanları, önemli bir başarıya imza atarak koronavirüsün gen analizini yapabilen mobil uygulama geliştirdi. Geliştirilen uygulamanın, koronavirüsün genomunu yarım saatten kısa bir süre içerisinde analiz ettiği belirtildi.

Nokia, Huawei, LG ve Sony markalı farklı akıllı telefonlarda yapılan ilk testler sonucu 'Genopo' adı verilen mobil uygulamanın yaptığı koronavirüs genom analizinin 27 dakika sürdüğü aktarıldı.

Söz konusu uygulamanın geliştirilme amacına ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmacı Dr. Ira Deveson, "DNA ve RNA analizi için gerekli yüksek güçlü bilgi işlem kaynaklarına herkesin erişimi yok, ancak çoğu insanın bir akıllı telefona erişimi var." ifadelerini kullandı.