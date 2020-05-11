Koronavirüsün cinsiyetini açıkladılar

Fransızca’yla ilgili konularda önde gelen otoritelerden Fransız Akademisi (Académie française), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu hastalığın, yani Kovid-19’un cinsiyetini belirledi.

"Dişil"

Fransızca’da her kelimeye cinsiyet atfediliyor. Dişil isimler önüne “la” takısı alırken, eril isimler için de “le” takısı kullanılıyor.

Kovid-19 ülke medyasında sık sık “le” takısıyla kullanılsa da Fransız akademisi bu ismin dişil olduğunu ve “la” takısıyla kullanılması gerektiğini açıkladı.

Akademinin internet sitesindeki "hatalı yazım” kategorisinde yayımlanan bir açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Burada dişil kullanım tercih edilmeli. Kovid-19’a ait olduğu cinsiyeti vermek için geç değil.

Independent Türkçe'nin haberine göre; akademi medyada ve gündelik yazışmalarda görülen “le Kovid-19” kullanımını hatalı diye niteledi. Buna göre hastalığın ve ona neden olan virüsün ismine aynı cinsiyetin atfedilmesi yanlış. Koronavirüs, Fransızca’de “le koronavirüs” şeklinde kullanılıyor.

Akademinin açıklamasına göre kısaltmalar, cinsiyetini içinde bulunan temel kelimelerden alıyor. Açıklamada, “Koronavirüs hastalığı 2019” anlamına gelen Kovid-19’un temel kelimesinin “hastalık” olduğu ifade edildi. Fransızcası “la maladie” olan hastalık kelimesinin dişil olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü "la" takısı kullanıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'u uzun süredir "la" takısıyla kullanıyor. Kanada'da Başbakanı Justin Trudeau ve hükümete bağlı medya kuruluşları da bu dişil versiyonu tercih ediyor.

Ayrıca Kraliyet İspanyol Akademisi de aynı gerekçelerle ismin dişil olduğunu bildirmişti.