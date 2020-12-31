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Sağlık Koronavirüsün ardından bir korku daha! Ülkede toplu karga ölümleri
Sağlık

Koronavirüsün ardından bir korku daha! Ülkede toplu karga ölümleri

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un yanı sıra mantar enfeksiyonuyla mücadele sürerken, toplu karga ölümleri paniği katladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:37:00 -
Koronavirüsün ardından bir korku daha! Ülkede toplu karga ölümleri

Hindistan'da Kovid-19'un ağır bilançosu hafifletilmeye çalışılırken, 'kara mantar' olarak adlandırılan, burun ve gözlere saldırarak beyne ulaştığında ölüme sebep olan bir enfeksiyon türü, halkı tehdit ediyor.

Diğer yandan bu yılın başlarında Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin çeşitli yerlerinde kümes hayvanlarında ve kuşlarda, oldukça patojenik H5N1 kuş gribi enfeksiyonları tespit etti.

Bildirilen hayvan ölümlerinden üçü kümes hayvanları, ikisi kargalar ve biri hayvanat bahçesindeki kuşlarla ilgiliydi.

Sağlık çalışanları, Kovid-19 ve mantar enfeksiyonuna karşı mücadele ederken, ülkenin batı eyaleti Racastan'dan bildirilen kuş gribi enfeksiyonları, paniğe sebep oldu.

Son olarak Racastan'ın Jhalawar bölgesinde, çok sayıda karganın ölü bulunduğu belirtildi.

Bölgedeki yetkililerden N. Gohain yaptığı açıklamada, "25 Aralık'ta bölgede birkaç düzine kargada olağandışı ölümler tespit ettik. Orman Dairesi ve Hayvancılık Dairesinden ortak bir ekip hasta kargaları tedavi etti ve numuneleri Bopal'daki Ulusal Hayvan Hastalıkları Enstitüsü'ne gönderdi." ifadelerini kullandı.

Gohain ayrıca, araştırmalar sonucunda, kargalarda kuş gribinin doğrulandığını belirtti. Yetkili, etkilenen bölgedeki tüm kümes hayvanı çiftliklerini araştırmaya karar verildiğini söyledi.

Bölge halkı arasında panik yaşanırken, yetkililer insanlara 'endişelenmeyin' çağrısı yapıyor.

Kaynak: star.com.tr

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