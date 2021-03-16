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Sağlık Koronavirüsü hangi bitkiler iyi geliyor?
Sağlık

Koronavirüsü hangi bitkiler iyi geliyor?

Adaçayı koronavirüsten korur mu? Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler bitkisel tedavi yollarını da yakından takip ediyor. Pek çok kişi hangi bitkilerin salgına karşı koruyucu olduğunu merak ediyor. Peki, adaçayı koronaya karşı korur mu? Ebegümeci koronaya yakalanmayı önler mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 13:41:00 -
Koronavirüsü hangi bitkiler iyi geliyor?

Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı mücadele veriyor. Uzmanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarının aşı kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Salgında hastalığı hafif geçirmek için hem virüs yükünün önemine hem de bağışıklık sisteminin önemine sık sık değiniliyor. Bu sebeple pek çok kişi bağışıklık sistemini güçlendirmek için aktarların yolunu tutuyor. Peki, adaçayı koronaya karşı korur mu?

Koronavirüsü hangi bitkiler iyi geliyor?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Sabah’a açıklamalarda bulundu. Söz konusu röportajda Saraçoğlu, adaçayı ve ebegümecinin önemine değindi. Saraçoğlu, “Adaçayı ve ebegümeci hem tedavi edicidir hem de önleyici ve koruyucudur. Bu konudaki kanıt ise; Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi Viroloji Enstitüsü Öğretim üyesi Vu Thuy Khanh Le-Trilling ve arkadaşları tarafından yapılan laboratuvarında yapılan çalışmadır. Adaçayı hem virüsün replikaz enzimini inhibe ediyor hem de onu yok ediyor. Biz beş kimyacı adaçayı ve ebegümeci karşımının in-silico çalışmasını yaptık ve gördük ki adaçayı ve ebegümecini karıştırdığınız zaman 2 misli daha etkili oluyor. Bu zaten biliniyordu bu çalışma ile kanıtlanmış oldu" dedi.

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