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Medya Koronavirüsü atlatan Kenan İmirzalıoğlu ortaya çıtkı! Son hali şaşırttı
Medya

Koronavirüsü atlatan Kenan İmirzalıoğlu ortaya çıtkı! Son hali şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 10:00:00 -
Koronavirüsü atlatan Kenan İmirzalıoğlu ortaya çıtkı! Son hali şaşırttı

Pandemi nedeniyle Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından ünlü isimlere verilen Yıldız ödüllerinin 2021 yılındaki ödülleri daha yeni sahiplerini buldu. Gece damga vuran Kenan İmirzalıoğlu oldu. Koronavirüsü atlatan İmirzalıoğlu ilk kez görüntülendi.

İkinci çocuk haberiyle mutlu olan Kenan İmirzalıoğlu, bu mutlu haberden sonra koronavirüs oldu. Mutluluğu kursağında kalan İmirzalıoğlu, ikinci kez hamile olan eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin'den belli bir süre uzak kaldı. Virüsü gribal olarak atlatan İmirzalıoğlu, günler sonra ilk kez görüntülendi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin belirlediği Yılın Yıldızları'nda ödül alan İmirzalıoğlu'nun kilo vermesi dikkatlerden kaçmadı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye bir çok ünlü isim katıldı. Sunuculuğunu Ümit Erdim üstlendi. "20. yıl özel ödülü" Kenan İmirzalıoğlu aldı.

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