Koronavirüsten etkilenen Kudüslülere Türkiye'den yardım

Yaklaşık 2 aydır kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kudüs’te başta “eski şehir” olarak bilinen ve tarihi surların içerisinde kalan bölge olmak üzere Müslümanların ticari hayatı neredeyse durma noktasına geldi. 103 yıldır devam eden işgalin ekonomik açıdan iyice yorduğu ve Müslümanlar arasında yüzde 85 yoksulluk sınırının olduğu Kudüs’te, koronavirüs nedeniyle bu Ramazan daha da zor geçiyor.

Mirasımız Derneği, (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) Kudüslü Müslümanların yaşadığı bu zorlu süreci en az zararla atlatmaları ve mağduriyetlerini gidermek adına çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan başlamadan bir ay önce, ihtiyaç sahibi Kudüslü ailelerin evlerine ve yardım merkezlerinden toplu kumanya dağıtımına başlamıştı. Ramazan ayı ile birlikte kumanya dağıtımları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da iftar organizasyonları gerçekleştiriliyor.

Her yıl Mescid-i Aksâ’nın hareminde iftar sofraları açıp, ülkemizdeki hayırsever kişi ve kurumlar adına ikramda bulunan Mirasımız, bu yıl koronavirüs nedeniyle Mescid-i Aksâ kapalı kalınca, aşevlerinde hazırlamış olduğu iftarlıkları Kudüslü ailelerin evlerine götürüyor.

Mirasımız’dan yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı öncesi mahallelerdeki kapalı durumda olan lokantaları aşevlerine çevirip buradan isteyen ailelerin gelip iftar yemeği alması planlanmıştı fakat işgalci İsrail makamları böyle bir çalışmaya müsaade etmediler. Mirasımız ekipleri, Kudüs’te Kumanya dağıtımı ve evlere iftar servisi yaparlarken zaman zaman engellemelerle karşılaşıyorlar.

Ev kiraları, elektrik ve su faturaları birikmiş, vergi borçları nedeniyle zor günler yaşayan Kudüslülerin nakdi yardıma da ihtiyaçları var. Mirasımız, başta ülkemiz ve Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere dünyanın birçok yerinden hayırseverlerin zekât, fitre ve fidye bağışlarını ihtiyaç sahibi Kudüslülere ulaştırmaya devam ediyor.

Mirasımız her bayram olduğu gibi bu bayram da, Kudüslü ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını ve yetim çocukları bayramlık ve bayram harçlıkları ile sevindirecek. Bu yıl virüs nedeniyle mağazalarda alışveriş imkânı kısıtlı olacağı için, bayramlıklar ve bayram harçlıkları çocukların evlerine götürülecek.

Mirasımız Derneği, 2008 yılından beri Osmanlı’dan kalma tarihi ve kültürel mirasın ihyası ve korunması konusunda çalışma yaparken biryandan da başta ülkemiz olmak üzere Avrupa ülkelerinde de halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Mirasımız bugüne kadar Osmanlı eseri 46 cami ve 74 evin restorasyonunu gerçekleştirirken, diğer yandan yıl boyunca süren aynı ve nakdi yardımlarla binlerce Kudüslü Müslümanın ihtiyacını gideriyor.

Mirasımız’ın Kudüs’teki yardım çalışmaları hakkında 0212 524 01 01 numaraları telefondan ve derneğin www.mirasimiz.org.tr web sayfasından ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.