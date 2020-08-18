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Dünya Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı
Dünya

Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı

Çin'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; insanların yüzde 80'i koronavirüse evlerindeyken yakalandı. Uzmanlar, koronavirüs karşı alınan tedbirlerin dışarıda olduğundan çok daha sıkı bir şekilde evde de uygulanmasını tavsiye ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:17:00 -
Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi tüm dünyayı etkiledi.

770 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgınla salgınla ilgili yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

Buna göre; virüs evlerde daha fazla yayılıyor. Çin'deki son koronavirüs çalışması, virüsün bulaşma riskinin evde yüzde 10,3, hastanelerde yüzde 1 ve toplu taşımada yüzde 0,1 olduğunu ortaya koydu.

Southeast Üniversitesi ve Hong Kong Üniversitesi tarafından yapılan ortak çalışmaya göre; koronavirüsün yüzde 80'i ev ortamında, yüzde 34'ü ise toplu taşıma araçlarında yayıldı.

Dikkat çeken araştıma sonucu uzmanlar şu ifadeleri kullandı:

"Üç veya daha fazla vakanın tespit edildiği tüm salgınlar, bir iç mekan ortamında meydana geldi, bu da iç mekanın paylaşılmasının büyük bir Covid-19 enfeksiyon riski olduğunu doğruluyor" 

Bu nedenlere bağlı olarak bilim insanları, ölümcül salgından korunmak için insanlardan evlerinde de hijyeni sağlamasını, sosyal mesafe ve maske takma önlemlerine uymasını istedi.

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