Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi tüm dünyayı etkiledi.

770 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgınla salgınla ilgili yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

Buna göre; virüs evlerde daha fazla yayılıyor. Çin'deki son koronavirüs çalışması, virüsün bulaşma riskinin evde yüzde 10,3, hastanelerde yüzde 1 ve toplu taşımada yüzde 0,1 olduğunu ortaya koydu.

Southeast Üniversitesi ve Hong Kong Üniversitesi tarafından yapılan ortak çalışmaya göre; koronavirüsün yüzde 80'i ev ortamında, yüzde 34'ü ise toplu taşıma araçlarında yayıldı.

Dikkat çeken araştıma sonucu uzmanlar şu ifadeleri kullandı:

"Üç veya daha fazla vakanın tespit edildiği tüm salgınlar, bir iç mekan ortamında meydana geldi, bu da iç mekanın paylaşılmasının büyük bir Covid-19 enfeksiyon riski olduğunu doğruluyor"

Bu nedenlere bağlı olarak bilim insanları, ölümcül salgından korunmak için insanlardan evlerinde de hijyeni sağlamasını, sosyal mesafe ve maske takma önlemlerine uymasını istedi.