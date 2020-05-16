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Yerel

"Koronavirüslüyüm" diyen adamın yaptıkları ağızları açık bıraktı

Erzurum'da bir şahıs, koronavirüslü olduğunu söyleyerek kendisine zarar vermek istedi. Zorlukla ikna edilen şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:21:00 -
"Koronavirüslüyüm" diyen adamın yaptıkları ağızları açık bıraktı

Elazığ'da, koronavirüslü olduğunu ve karantinadan kaçtığını söyleyen alkollü M.E., kendisine zarar vermek istedi. Polisin ikna ettiği M.E., hastaneye kaldırıldı

Olay, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Meydanağzı Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olan M.E., sokak ortasında kendisine zarar vermeye kalktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerine koronavirüslü olduğunu ve karantinadan kaçtığını söyleyen M.E., sosyal mesafe kuralına uyularak ikna edilmeye çalışıldı.

DHA'nın haberine göre; uzun süren ikna çabaları sonuç verdi ve M.E. koruyucu elbiselerle yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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