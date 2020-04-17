Koronavirüsle mücadelede dev hamle! Virüsleri yok ediyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve pek çok ülkede hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında pek çok şirket harekete geçerken, dünyaca ünlü 'Digital Aerolus' isimli teknoloji şirketinden dev bir hamle geldi. Şirket, virüslerin yüzde 99'unu ortadan kaldırabilen ve ultraviyole ışınlarının entegre edildiği bir dezenfekten drone'u geliştirdiğini açıkladı.

"Bir ortamı rahatlıkla dezenfekte edebilir"

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geliştirilen ve yüzde 99 dezenfeksiyon oranına sahip 'Aertos 120-UVC' isimli drone'un, entegre edilen ultraviyole ışınları sayesinde bir ortamı rahatlıkla dezenfekte edebileceği belirtildi.

"Birçok noktaya ulaşabiliyor"

Öte yandan şirket yetkilileri, uzun süredir virüsleri ve diğer patojenleri içme sularından arındırmak, hastane zeminlerinden uzak tutmak ve bunlar gibi daha birçok alanda kullanılan ultraviyole ışınlarının entegre edilerek geliştirilen yeni drone'un birçok noktaya ulaşmayı başarabildiğini ve 5 dakika boyunca yerden yaklaşık 2 metre yükseklikte uçarak üstünde bulunduğu yüzeyi yüzde 99 oranında virüslerden temizleyebileceğini söyledi.

Aertos 120-UVC isimli yeni drone'un Mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.