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Spor Koronavirüse yakalanmıştı... Pistlere geri dönüyor
Spor

Koronavirüse yakalanmıştı... Pistlere geri dönüyor

Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatmasının ardından Rusya Grand Prix'sinde piste çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 21:42:00 -
Koronavirüse yakalanmıştı... Pistlere geri dönüyor

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren 41 yaşındaki pilot, "Tamamen iyileştim. Sonraki yarışta görüşmek üzere." mesajını paylaştı.

Raikkonen, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Formula 1'in Hollanda ve İtalya ayağındaki yarışlara katılamamıştı.

Sezon sonunda kariyerini noktalayacak Finlandiyalı sürücünün yerine, bu iki etapta Alfa Romeo adına Polonyalı test pilotu Robert Kubica piste çıkmıştı.

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