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Spor Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural hastaneden taburcu oldu
Spor

Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural hastaneden taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Yılmaz Vural, taburcu oldu. Hastane önünde açıklama yapan Vural yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:11:00 - 2020-12-14 16:34:08

Koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Yılmaz Vural, taburcu oldu. Yılmaz Hoca, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Yılmaz Vural taburcu oldu

İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, taburcu edildi. Virüse yakalanan Vural, 27 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.

Hastane önünde kısa bir açıklama yapan 67 yaşındaki teknik adam, "Maalesef ayın 13'ünde(Kasım) başlayan bir hastalık serüveni yaşadık. Ve sanırım herkese örnek olur durumum. Kısaca teşekkür etmek istediklerim var; Sayım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beni arayan diğer siyasi parti temsilcilerine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Vural sözlerine şöyle devam etti:

"Allah'tan sonra bize hayat veren dostum başhekim Çağlar Bey'e, yoğun bakım ekibine çok teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan, olmayan beni tanıyan herkese ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. 1 Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Hayatta öğrendiğim üç şey daha oldu. Bunlardan biri aile oldu... İkincisi bir dakikanın çok önemli olduğu oldu. Lütfen geçirdiğiniz her dakikanın kıymetini bilin. Allah herkese buralarda tedavi olabilecek bir ekonomi versin."

 

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