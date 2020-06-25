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Koronavirüse yakalanan komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan ilk açıklama

Ölümcül koronavirüse yakalandığını duyuran Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, rahatsızlığının evde başladığını ve gözünü hastanede açtığını söyledi. Maçoğlu, "Daha yeni bugün kendime geliyorum. İlk kez bugün ayağa kalkacak gücü kendimde hissettim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 13:59:00 -
Koronavirüse yakalanan komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan ilk açıklama

"Komünist Başkan" olarak anılan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. 

"Gözümü hastanede açtım"

Maske ve sosyal mesafe kuralına sürekli dikkat ettiğini belirten Maçoğlu, "Evde rahatsızlığım başlayınca hastaneye kaldırıldım ve gözümü hastanede açtım. Daha yeni bugün kendime geliyorum. İlk kez bugün ayağa kalkacak gücü kendimde hissettim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan duyurmuştu

Sözcü'de yer alan habere göre; Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır... En kısa zamanda haberleşmek üzere..."

 

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