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Aktüel Koronavirüse yakalanan CHP'li Muhittin Böcek'ten yeni haber
Aktüel

Koronavirüse yakalanan CHP'li Muhittin Böcek'ten yeni haber

Bir ayı aşkın süredir koronavirüs tedavisi gören CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 35 gün aradan sonra makineden çıkarılarak uyandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:15:00 -
Koronavirüse yakalanan CHP'li Muhittin Böcek'ten yeni haber

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, akciğerleri uzun süre makineye bağlı olarak tedavi gördü. Yoğun uygulanan tedavilere olumlu cevap veren Başkan Böcek, bugün makineden çıkartılıp uyandırıldı.

7 Eylül'den bugüne kadar uyutulan Başkan Böcek, 35 gün sonra doktorların uyarılarına tepki verdi. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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