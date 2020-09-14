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Aktüel Koronavirüse yakalanan CHP'li başkanın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Aktüel

Koronavirüse yakalanan CHP'li başkanın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüse yakalanan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Böcek’in akciğerlerinde iyileşme görüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:36:00 -
Koronavirüse yakalanan CHP'li başkanın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir gelişme yaşanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir."

Ne olmuştu?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 17 Ağustos'ta sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Hastanede sağlık durumu yakından takip edilen Böcek, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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