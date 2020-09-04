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Siyaset Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü

Dün koronavirüse yakalanan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini sunan gazeteci Uğur Dündar solak kesim tarafından linç edildi. Bu insanlık dışı tavra Dündar bile tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:07:00 - 2020-09-04 09:09:39
Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü

Eski Başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını dün sosyal medya hesabından duyuran Binali Yıldırım sevenlerinden dua istedi.

Yıldırım Twitter hesabından şunları yazdı;

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM (Temizlik, Maske, Mesafe) kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

Uğur Dündar da ‘geçmiş olsun’ dedi

Yıldırım’ın koronavirüse yakalandığı haberleri sonrası çok sayıda siyasi sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileklerini iletti. Solak kesimden bazı hesaplardan ise insanlıktan utandıran paylaşımlar geldi. Yıldırım çiftinin koronavirüse yakalandığına sevinenler bile oldu.

Yıldırım çiftine sağlık dileyen bir isim de AK Parti’ye muhalif kimliği ile bilinen CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar oldu.

Solaklar linç etti

Ancak Yıldırım çiftine geçmiş olsun diyen Uğur Dündar kendi mahallesi tarafından linç edildi.

Solak kesim tarafından hedef tahtasına koyulan Dündar, insanlıktan çıkmış olan bu kişilere yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Dündar “Ben önce insanım sonra gazeteci” diyerek Yıldırım’a geçmiş olsun dediği için kendisini linç eden insanlıktan nasibini almamış solak kesime çattı.

"İnsanlığını unutmuş bazı tipler..."

Dündar Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlığını unutmuş bazı tipler adeta sigaya çekercesine, eşiyle birlikte Covid-19'a yakalanan Binali Yıldırım'a neden 'geçmiş olsun' dediğimi sorguluyorlar. Derim. Çünkü önce insanım, sonra gazeteci!.. Değil muhalifi olduğum bir siyasetçi, düşmanıma bile geçmiş olsun derim."

Binali Yıldırım için siyasi isimlerden 'geçmiş olsun' mesajı!
Binali Yıldırım için siyasi isimlerden 'geçmiş olsun' mesajı!

Siyaset

Binali Yıldırım için siyasi isimlerden 'geçmiş olsun' mesajı!

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Yorumlar

Osmanlı

Doğru tespit insanlığın olmadığı yerde sende durma gerçi bu insanları insanlıktan senin gibi gazeteciler çıkardı bunlarda eseriniz
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