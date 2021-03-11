Koronavirüse yakalanan Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Orhan "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah" açıklamasını yaptı.