Koronavirüse rağmen onlar servet kazandılar

Dünyanın en zengin 10 milyarderinin son bir yılda servetini 76 milyar dolar artırdığı ortaya çıktı. Forbes Milyarder Listesi’nin 5 Mart 2019 ile 22 Nisan 2020 arasındaki en son verilerine göre dünyanın en zengin 10 insanının serveti, Covid-19 sebebiyle ekonomideki güven kaybı ve işsizliğe rağmen düşmek yerine arttı. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin ekonomik kriz yaşanırken ülkeler çeşitli kurtarma paketleriyle sarsıntıyı atlatmaya çalışıyor.

Jack Dorsey en bonkör isim oldu

Bu süreçte düzenlenen birtakım bağış ve destek kampanyalarına ise dünyanın en zenginlerinin ilgisiz kaldığı görülüyor. Dört milyar dolarlık servetinin yüzde 25’ini bağışlayan Twitter CEO’su Jack Dorsey en bonkör isim oldu. Sadece son bir senede 7,1 milyar dolarlık artışla serveti 104 milyar dolara ulaşan Bill Gates ise 255 milyon dolarla en çok bağış yapan ikinci isim oldu. Dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos ise 100 milyon dolar bağışta bulundu.