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Teknoloji

Koronavirüse karşı geliştirilmişti! İnsan testlerine başlandı

ABD merkezli 'Eli Lilly' ve 'AbCellera' isimli iki şirket, koronavirüse karşı geliştirdikleri antikor tedavisinin insan testlerine başlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, testlerin başarılı sonuçlar vermesi halinde geliştirilen antikor tedavisinin yıl sonunda halka uygulanabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 00:29:00 -
Koronavirüse karşı geliştirilmişti! İnsan testlerine başlandı

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD merkezli 'Eli Lilly' ve 'AbCellera' isimli iki şirket, geliştirdikleri antikor tedavisinin insan testlerine başlandığını açıkladı.

İlaç şirketi olan Eli Lilly ve biyoteknoloji şirketi olan AbCellera tarafından yapılan ortak açıklamada, koronavirüsü atlatan bir kişinin kanından geliştirilen antikor tedavisinin başarılı sonuçlar vermesi halinde 2020'nin sonlarında halka uygulanabileceği belirtildi.

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