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Dünya Koronavirüs yardımları ile Lamborghini almıştı! Pişman edecek ceza
Dünya

Koronavirüs yardımları ile Lamborghini almıştı! Pişman edecek ceza

Amerika Birleşik Devletleri'nde sahte belgelerle devletten aldığı 1.6 milyon dolarlık koronavirüs yardımı ile kendine Lamborghini marka araç alan şahsa 9 yıl hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:47:00 -
Koronavirüs yardımları ile Lamborghini almıştı! Pişman edecek ceza

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Lee Price, hazırladığı sahte belgelerle devletten 1.6 milyon dolarlık koronavirüs yardımı aldı.

Lüks marka kıyafet ve saatler kullanmış

Yetkililerin belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen şahsın devletten aldığı yardım paralarını gece kulüplerinde harcayarak kendisine lüks markaların saatlerini, kıyafetlerini aldığı ortaya çıktı.

Lamborghini araç almış

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kendisine Lamborghini marka araç da aldığı belirlenen Price, eylül ayında yapılan duruşmada dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulundu.

9 yıl hapis cezası aldı

Price'a 9 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca Price'a verilen 1.6 milyon dolarlık kredinin 700 bin dolarına el konulduğu açıklandı.

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