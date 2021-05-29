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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo her geçen gün umutları daha da arttırıyor
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo her geçen gün umutları daha da arttırıyor

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 19:36:00 - 2021-05-29 19:42:35
Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo her geçen gün umutları daha da arttırıyor

29 Mayıs 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka sayısı 8 binin altında

Buna göre; 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü 222 bin 613 test yapılırken, 7 bin 656 yeni vaka, 605 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 137 vatandaşımız kornavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 11 bin 180 kişi de iyileşti.

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