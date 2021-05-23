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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo her geçen gün umutları daha da arttırıyor
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo her geçen gün umutları daha da arttırıyor

Sağlık Bakanlığı, 23 Mayıs 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verilerini açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 19:41:00 - 2021-05-23 19:48:16
Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo her geçen gün umutları daha da arttırıyor

23 Mayıs 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka ve hasta sayısında istikrarlı düşüş!

Buna göre; 23 Mayıs 2021 Pazar günü 210 bin 291 test yapılırken, 7 bin 839 yeni vaka, 710 da yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 197 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 11 bin 202 hasta da iyileşti.

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