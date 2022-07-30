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Korona Virüs Koronavirüs vakalarında büyük artış
Korona Virüs

Koronavirüs vakalarında büyük artış

18-24 Temmuz arası için yayınlanan koronavirüs tablosunda 365 bin 424 kişinin testinin pozitif çıktığı, 157 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 09:11:00 -
Koronavirüs vakalarında büyük artış

Haftalık Kovid-19 tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424'e yükseldi. Bu süreçte Kovid-19 sebebiyle 157 kişi hayatını kaybetti, 265 bin 962 kişi ise iyileşti.

Günlük ortalama vaka sayısı 52 bin 203 olurken, aktif vaka sayısı bir önceki haftaya göre 99 bin 305 arttı.

11-17 TEMMUZ vaka tablosu

Bundan önce 11-17 Temmuz'da açıklanan tabloda; 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıkmış, 96 kişi hayatını kaybetmişti. 124 bin 732 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

4-10 Temmuz arasında ise 117 bin 95 vaka tespit edilmişti.

Toplam vefat 100 bine yaklaştı

Tabloda yer alan verilere göre, Kovid-19 salgınının başından beri Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 kişi virüse yakalanırken, 99 bin 341 vatandaşımız ise Kovid-19 sebebiyle vefat etti.

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Yorumlar

Nuhbey

Yani.....?
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