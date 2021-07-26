Koronavirüs vaka sayıları patladı! Bir ilçede karantina kararları çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Yuvacık ile Bellitaş mahalleleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Diyarbakır'da, Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararla ilçeye bağlı kırsal Yuvacık ve Bellitaş mahalleleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 25 Temmuz gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina alındı.

Karara ilişkin Çınar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Karantina süresince mahallelere giriş ve çıkışların İlçe Jandarma Komutanlığı’nca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, mahalleler içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına, bu kararlara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacaktır" denildi.