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Gündem Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Vali görevden alındı
Gündem

Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Vali görevden alındı

Kovid-19 testi pozitif çıkan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 12:32:00 - 2022-02-07 12:47:17
Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Vali görevden alındı

Kovid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.

Isparta'da yaşanan elektrik kesintileri kırsal bölgelerde halen devam ederken yapılan çalışmaların aksamaması adına Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Vali Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak getirildi.

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Yorumlar

DRSN

karyağışı durumunu iyi yönetemedi iyide şirketin aldığı önlemler ney bide o tahutlerini yerine getirdimi cezai müeyyide uygulandımı elektrik şirketleri heryerde vaat ettikleri yatırmların çok küçük bir kısmını yapıyor enerji bakanlığı hangi şirkete yıllık yapması gereken yatırımları yapmadığı için ceza uyguladı onları açıklaması gerekmezmi
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