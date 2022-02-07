Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Vali görevden alındı
Kovid-19 testi pozitif çıkan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı.
Kovid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.
Isparta'da yaşanan elektrik kesintileri kırsal bölgelerde halen devam ederken yapılan çalışmaların aksamaması adına Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Vali Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak getirildi.