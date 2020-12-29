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Sağlık Koronavirüs testi nerede yapılır? | Hangi hastaneler koronavirüs testi yapıyor?
Sağlık

Koronavirüs testi nerede yapılır? | Hangi hastaneler koronavirüs testi yapıyor?

Koronavirüs test ücreti güncel | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Ülkemizde 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alınan önlemler sayesinde vakalar azalmaya başladı. Ancak salgının kontrol altına alınması için herkesin özveride bulunup kurallara uymaya devam etmesi gerekiyor. Kimi zaman yurt dışına çıkarken kimi zaman da belirtilerden şüphelendiği için vatandaşlar PCR testi yaptırmak istiyor. Peki, hangi hastaneler koronavirüs testi yapıyor? | Özel hastaneler koronavirüs testi yapıyor mu? | Eve gelip koronavirüs testi yapan hastaneler? | Koronavirüs test ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:55:00 -
Koronavirüs testi nerede yapılır? | Hangi hastaneler koronavirüs testi yapıyor?

2020 yılı koronavirüs salgını gölgesinde devam ediyor. Aşılama çalışmaların tüm dünyada 2024 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor. Uzmanlar aşılama ve toplum bağışıklığıyla birlikte 2021 sonunda bir nebze de olsa rahatlayacağımızı elbette maske, mesafe ve hijyen kurallarının devam edeceğini ifade ediyor. Yurt dışına çıkacak olanlar ya da hasta olduğundan şüphelenenler PCR testinin nerede nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, PCR testi ne kadar?

Koronavirüs testi nerede yapılır? | Hangi hastaneler koronavirüs testi yapıyor?

Koronavirüs testini devlet hastaneleri, özel hastaneler ve laboratuvarlar yapıyor. Bazı özel hastaneler ve laboratuvarlar eve gelip örnek alabiliyor. Koronavirüs PCR testi için Sağlık Bakanlığı tavan ücret belirledi.  250 liradan fazla koronavirüs test ücreti ödenmiyor. 250 liradan fazla ücret istenildiğinde şikayet etme hakkınız bulunuyor.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPAN HASTANELERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

Yurt dışından gelene korona testi zorunlu mu? | Koronavirüs testi kaç lira?
Yurt dışından gelene korona testi zorunlu mu? | Koronavirüs testi kaç lira?

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Yurt dışından gelene korona testi zorunlu mu? | Koronavirüs testi kaç lira?

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