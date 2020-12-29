2020 yılı koronavirüs salgını gölgesinde devam ediyor. Aşılama çalışmaların tüm dünyada 2024 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor. Uzmanlar aşılama ve toplum bağışıklığıyla birlikte 2021 sonunda bir nebze de olsa rahatlayacağımızı elbette maske, mesafe ve hijyen kurallarının devam edeceğini ifade ediyor. Yurt dışına çıkacak olanlar ya da hasta olduğundan şüphelenenler PCR testinin nerede nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, PCR testi ne kadar?

Koronavirüs testi nerede yapılır? | Hangi hastaneler koronavirüs testi yapıyor?

Koronavirüs testini devlet hastaneleri, özel hastaneler ve laboratuvarlar yapıyor. Bazı özel hastaneler ve laboratuvarlar eve gelip örnek alabiliyor. Koronavirüs PCR testi için Sağlık Bakanlığı tavan ücret belirledi. 250 liradan fazla koronavirüs test ücreti ödenmiyor. 250 liradan fazla ücret istenildiğinde şikayet etme hakkınız bulunuyor.

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