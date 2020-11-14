Koronavirüs testi ne kadar? | Koronavirüs testi fiyatı | Koronavirüs salgınında vakaların yüzde 80'inin belirti göstermediği ya da hafif grip semptomları gösterdiği belirtiliyor. Yüzde 15'lik bölümün ise belirtileri gösterdiği yüzde 5'lik dilimin hastalığı ağır geçirdiği biliniyor. Uzmanlar belirti göstermeyen ya da az belirti gösterenlerin test yaptırmadığı için daha yoğun şekilde bulaştırıcı olabileceğini belirtiyor. Hastanelerde koronavirüs testinin yapılması için kişilerin belirti göstermesi gerekiyor. Yurt dışına çıkacak olanlar ya da hasta olabileceğinden şüphelenenler ise ücretli test yaptırabiliyor. Peki, koronavirüs testi fiyatı ne kadar?

Koronavirüs testi ne kadar? | Koronavirüs test fiyatı güncel

Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uyanlara koronavirüs testi ücretsiz olarak uygulanıyor. Ancak kriterlere uymayan vatandaşlara ücretsiz test yapılmıyor. Ücretli olarak ise isteyen herkes test yaptırabiliyor. Bu testleri özel hastanelerde ya da devlet hastanelerinde yaptırabilirsiniz. Ücretli olarak test yaptırmak istiyorsanız; test fiyatının 250 ila 500 TL arasında değiştiğini bilmenizde yarar var.