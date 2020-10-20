Koronavirüs test sonucu sitesi | Ülkemizde her gün binlerce kişi koronavirüs için örnek veriyor. Test sonucunu merak edenler internetten sonuçlarına nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, koronavirüs test sonucuna nereden nasıl ulaşılır?

Koronavirüs test sonucu öğren

Havaların soğumasıyla birlikte koronoavirüs vaka sayısı artmaya başladı. Hal böyle olunca yapılan testlerin sayısı da arttı. Pek çok kişi koronavirüs test sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Koronavirüs test sonucunu E Nabız internet sitesinden öğrenebilirsiniz. E nabız internet sitesi ya da uygulamaya TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. E Nabız şifreniz yoksa e-devlet şifrenizle siteye giriş yapabilirsiniz.

Açılan ekranın sol kısmında menü bulunuyor. Menüden ‘Tahlillerim’ kısmına tıklayarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

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