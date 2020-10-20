Koronavirüs test sonucu öğren
Koronavirüs tes sonucu nasıl öğrenilir? | Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından ülkemizde her gün binlerce test yapılıyor. Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlarını nereden nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, koronavirüs testi nasıl öğrenilir? | E nabız koronavirüs sonucu | E devlet koronovirüs test sonucu | İnternetten koronavirüs sonucu nasıl öğrenilir?
Koronavirüs test sonucu sitesi | Ülkemizde her gün binlerce kişi koronavirüs için örnek veriyor. Test sonucunu merak edenler internetten sonuçlarına nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, koronavirüs test sonucuna nereden nasıl ulaşılır?
Koronavirüs test sonucu öğren
Havaların soğumasıyla birlikte koronoavirüs vaka sayısı artmaya başladı. Hal böyle olunca yapılan testlerin sayısı da arttı. Pek çok kişi koronavirüs test sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Koronavirüs test sonucunu E Nabız internet sitesinden öğrenebilirsiniz. E nabız internet sitesi ya da uygulamaya TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. E Nabız şifreniz yoksa e-devlet şifrenizle siteye giriş yapabilirsiniz.
Açılan ekranın sol kısmında menü bulunuyor. Menüden ‘Tahlillerim’ kısmına tıklayarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
KORONAVİRÜS TEST SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ