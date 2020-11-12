Koronavirüs test sonuçları kaç günde çıkar?
Covid-19 test sonucu, test yaptıran kişiler tarafından merak edilenler arasında. Hastanelerde burundan sürüntü alınarak uygulanan Covid-19 test sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından e Nabız üzerinden duyuruluyor. Semptomlu kişilere yapılan koronavirüs testi e Nabız üzerinden T.C kimlik No ve barkod numarası girilerek öğrenilecek. Koronavirüs testi ne zaman, kaç günde açıklanır? İşte, koronavirüs test sonucuyla ilgili detaylar…
Covid-19 test sonucu, koronavirüs dolayısıyla yetkili sağlık birimlerinde test işlemlerini yaptıran kişilerin merakla araştırdığı konulardan birisidir. Burundan ve boğazdan sürüntü alarak yapılan Covid-19 testlerinin sonuçları, internet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Peki, Covid-19 test sonucu kaç günde çıkıyor?
Koronavirüs test sonuçları kaç günde çıkar?
Covid-19 test sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar aracılığıyla değerlendirilmeye sokuluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden duyuruluyor.
Test alınma esnasında kişiye verilen barkod numarası ve pasaport numarasıyla birlikte TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması üzerinden sonuçlara ulaşılabiliyor.