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Gündem Koronavirüs test sonuçları kaç günde çıkar?
Gündem

Koronavirüs test sonuçları kaç günde çıkar?

Covid-19 test sonucu, test yaptıran kişiler tarafından merak edilenler arasında. Hastanelerde burundan sürüntü alınarak uygulanan Covid-19 test sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından e Nabız üzerinden duyuruluyor. Semptomlu kişilere yapılan koronavirüs testi e Nabız üzerinden T.C kimlik No ve barkod numarası girilerek öğrenilecek. Koronavirüs testi ne zaman, kaç günde açıklanır? İşte, koronavirüs test sonucuyla ilgili detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:52:00 -
Koronavirüs test sonuçları kaç günde çıkar?

Covid-19 test sonucu, koronavirüs dolayısıyla yetkili sağlık birimlerinde test işlemlerini yaptıran kişilerin merakla araştırdığı konulardan birisidir. Burundan ve boğazdan sürüntü alarak yapılan Covid-19 testlerinin sonuçları, internet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Peki, Covid-19 test sonucu kaç günde çıkıyor?

 

Koronavirüs test sonuçları kaç günde çıkar?

 

Covid-19 test sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar aracılığıyla değerlendirilmeye sokuluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden duyuruluyor.

Test alınma esnasında kişiye verilen barkod numarası ve pasaport numarasıyla birlikte TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması üzerinden sonuçlara ulaşılabiliyor.

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