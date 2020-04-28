Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş halinde. Hafta sonlarını kapsayan yasakların yanı sıra sosyal mesafe nedeniyle pek çok işletme de kapalı durumda. İşte, detaylar.

Koronavirüs tedbirleri ne zaman kaldırılacak? | 20 yaş altı sokağa çıkacak mı?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı saat 15.00'te başladı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dünyadaki değişim, ülkemizin önünde yeni ve gerçekten çok büyük fırsat pencerelerinin açılmakta olduğuna işaret ediyor." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız.

Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır.

Bu sıkıntılı dönemde, tedbirlere riayet ederek bize destek veren, 83 milyon vatandaşımızın her birine, şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemizin yaşadığı her sorun, sıkıntı, tehdit bu sorumluluğu üstlenme konusunda AK Parti'nin alternatifsiz olduğunu gösteriyor.

Bu süreçte fedakarlık yapmaz, salgını diğer ülkelerle eş zamanlı olarak geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı biliyoruz.

Önümüzdeki dönemde en büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi daha güçlendirmenin gayreti içinde olacağız."