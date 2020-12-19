Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat'tan kötü haber
Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat koronavirüs tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yarsuvat'ın entübe edildiği öğrenildi.
Galatasaray'ın eski başkanı 83 yaşındaki Duygun Yarsuvat, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Entübe edildiği öğrenildi
Yarsuvat, Covid-19 tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındı.
1 haftadır hastanede olduğu öğrenilen Yarsuvat'ın entübe edildiği öğrenildi.