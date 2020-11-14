Koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, bir süredir yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Kekeç'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç Twitter üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.

Yağmurdan sonra görüşürüz, babam."

Gazeteci Ahmet Kekeç, 28 Şubat sürecinde darbecilere karşı mücadele isimlerden biriydi.

Ahmet Kekeç kimdir?

Ahmet Kekeç 1961 yılında Malatya'da doğdu.

Sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

15 yıldır gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi.

Star Gazetesi’nde de köşe yazarlığı yapan Kekeç son olarak Akşam Gazetesi'nde yazıyordu.

İbrahim Kalın: Güzel bir insanı kaybettik

Kekeç'in vefatıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin." dedi.

Fahrettin Altun: En zor zamanlarda dimdik durdu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.