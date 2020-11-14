  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
Gündem

Koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-11-14 13:41:00 - 2020-11-14 14:22:12
Koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, bir süredir yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Kekeç'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç Twitter üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.

Yağmurdan sonra görüşürüz, babam."

Gazeteci Ahmet Kekeç, 28 Şubat sürecinde darbecilere karşı mücadele isimlerden biriydi.

Ahmet Kekeç kimdir?

Ahmet Kekeç 1961 yılında Malatya'da doğdu.

Sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

15 yıldır gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi.

Star Gazetesi’nde de köşe yazarlığı yapan Kekeç son olarak Akşam Gazetesi'nde yazıyordu.

İbrahim Kalın: Güzel bir insanı kaybettik

Kekeç'in vefatıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin." dedi.

Fahrettin Altun: En zor zamanlarda dimdik durdu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bozeren

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
  • Yanıtla

Isparta 32 32

Çok iyi bir köşe yazarı idi. Allah'u Teala gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi
Dünya

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası ilk kez bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!
Gündem

Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!

Türkiye uzaya 4 kez ulaşarak savunmada uzay çağını başlatırken CHP ve Cumhuriyet ise ahlaksızlığını bir kez daha gösterdi. Türkiye Uzay Ajan..
Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu

Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmesiyle bilinen CHP zihniyeti yine şaşırtmayan bir harekete imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay