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Koronavirüs tartışmaları sürerken, mağaraya girip bakın ne yaptı

'Koronavirüs yarasalardan mı bulaştı' tartışmaları sürerken Bursa'da 'maceracı' olarak adlandırılan İbrahim Sargın, yarasalarla dolu bir mağaraya girip bu hayvanları inceledi. Sargın daha sonra eline aldığı yarasayı öptü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:56:00 -

'Koronavirüs yarasalardan mı bulaştı' tartışmaları sürerken Bursa'da kendini 'maceracı' olarak adlandıran İbrahim Sargın, yarasalarla dolu bir mağaraya girip video çekti. Burada uzun süre hayvanları inceleyen Sargın, eline aldığı bir yarasayı öpüp tekrar saldı.

Aynı videoda Sargın, bir başka yarasanın da tüylerini "Korkma, korkma" diyerek sevdi.

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