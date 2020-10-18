Koronavirüs tablosu güncel | Koronavirüs yeni vaka sayısı
Koronavirüs kaç kişi öldü 18 Ekim | Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından her gün güncel veriler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var?
Koronavirüs güncel tablo 18 Ekim | Koronavirüs salgınında tüm dünya ikinci dalga korkusu yaşıyor. Havaların soğumasıyla birlikte vakaların artması kaygılandırıyor. Peki, 18 Ekim 2020’de güncel koronavirüs vaka listesi açıklandı mı? Bugün kaç kişi koronavirüsten öldü?
Koronavirüs tablosu güncel | Koronavirüs yeni vaka sayısı
Sağlık Bakanlığı her akşam güncel koronavirüs vaka tablosunu açıklıyor. Vatandaşlar yeni vaka sayısını, iyileşen hasta sayısını ve ölüm rakamlarını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel rakamlar şöyle:
Test Sayısı 101.403
Hasta sayısı 1.815
Vefat sayısı 72
İyileşen hasta sayısı 1.504
Toplam test sayısı 12.408.312
Toplam hasta sayısı 347.493
Toplam vefat sayısı 9.296
Toplam iyileşen hasta sayısı 304.003
KORONAVİRÜS SALGINI GÜNCEL VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Koca, "Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim” ifadelerini kullandı.