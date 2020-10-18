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Korona Virüs Koronavirüs tablosu güncel | Koronavirüs yeni vaka sayısı
Korona Virüs

Koronavirüs tablosu güncel | Koronavirüs yeni vaka sayısı

Koronavirüs kaç kişi öldü 18 Ekim | Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından her gün güncel veriler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var?

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:39:00 -
Koronavirüs tablosu güncel | Koronavirüs yeni vaka sayısı

Koronavirüs güncel tablo 18 Ekim | Koronavirüs salgınında tüm dünya ikinci dalga korkusu yaşıyor. Havaların soğumasıyla birlikte vakaların artması kaygılandırıyor. Peki, 18 Ekim 2020’de güncel koronavirüs vaka listesi açıklandı mı? Bugün kaç kişi koronavirüsten öldü?

Koronavirüs tablosu güncel | Koronavirüs yeni vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı her akşam güncel koronavirüs vaka tablosunu açıklıyor. Vatandaşlar yeni vaka sayısını, iyileşen hasta sayısını ve ölüm rakamlarını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel rakamlar şöyle:

Test Sayısı           101.403

Hasta sayısı       1.815

Vefat sayısı        72

İyileşen hasta sayısı         1.504

Toplam test sayısı            12.408.312

Toplam hasta sayısı         347.493

Toplam vefat sayısı        9.296

Toplam iyileşen hasta sayısı        304.003

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Koca, "Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim” ifadelerini kullandı.

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