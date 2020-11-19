Koronavirüs sürecinde Türkiye'yi "güvenli" bulanlar ülkelerine dönmek istemiyor

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / MUSTAFA KURT - Tatil için Antalya'yı tercih eden yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de Türkiye'yi daha güvenli bularak, ülkelerine dönmek istemiyor.

Kovid-19 dolayısıyla gerek sağlık alanında gerekse turizm sektöründe alınan tedbirler, uygulanan kriterler, yerli ve yabancı turistlere güven verdi.

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve uçak seferlerinin başlamasıyla Türkiye'ye gelen yabancı turistler, yaşanan süreçte ülkeden ayrılmak istemiyor.

Türkiye'den en fazla yerleşik yabancı turistin yaşadığı Antalya'nın Alanya ilçesi, pandemi sürecinde turistlerin adresi oldu. İlçede yerleşik yabancıların yoğun olarak tercih ettiği Mahmutlar Mahallesi'nde, geçen yıla göre bu yıl sayı daha da arttı.

- "Salgın sürecinde yerleşik Rus sayısı arttı"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusların Antalya'yı çok sevdiğini, ikinci evleri gibi gördüğünü söyledi.

Gerek tatil için gerekse yerleşmek için Rusların ilk tercihlerinin Antalya olduğunu aktaran Balcı, kentte 100 binden fazla yerleşik yabancının bulunduğunu, bunun büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğunu dile getirdi.

Balcı, salgın sürecinde kente olan ilginin daha da arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde Antalya'daki yerleşik Rus sayısında da önemli ölçüde artış yaşandı. Antalya iklimi ve doğasıyla çok güzel bir kent. Havası da çok temiz. Bu süreçte güven verici tedbirler alındı. Uçak seferlerinin başlamasıyla Ruslar adeta akın etti. Çoğu arkadaşımız burada ev kiraladı, halen ülkelerine dönmedi. Çünkü burayı daha güvenli buluyorlar. Salgın sürecinin bitmesini bekliyorlar. Kendilerini burada daha rahat hissediyorlar."

- "Gelen dönmüyor, kalma sürelerini uzattılar"

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top ise 65 bin nüfuslu mahallede yaklaşık 12 bin civarında 40 milletten yerleşik yabancının yaşadığını söyledi.

Bu rakamın yarısını Rusların oluşturduğunu vurgulayan Top, Norveç, İsveç, İsviçre, İran gibi ülkelerden de yabancıların ev alarak ya da kiralayarak ilçeye yerleştiğini bildirdi.

Salgın döneminde yerleşik yabancı sayısının arttığına işaret eden Top, "Salgın konusunda önemli bir sınav veriyoruz. Mahallemizde maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkes uyuyor. Yoğun bakımda yatan hastamız yok. Kendi ülkelerine göre bizde Kovid-19 hastası çok az. Rusya'da, İsviçre'de hava eksilerde, burada ise hala sıcak. Burayı daha güvenli buldukları için gelen dönmüyor, kalma sürelerini uzatıyor." diye konuştu.

- "Kendimizi daha güvende ve rahat hissediyoruz"

Yaklaşık 14 aydır Alanya'da yaşayan İranlı Christine Farami de Türkiye'de çok önemli tedbirler alındığını, riskin daha da az olduğunu, özellikle yeni kuralların salgının önlenmesinde etkin olacağını belirtti.

Alanya'yı çok sevdiğini vurgulayan Farami, "Burada çok sayıda yabancı yaşıyor. Buraya geldikten sonra ailem de yanıma geldi. Burada beraber yaşıyoruz. Yeni kurallar biraz yaşlı ve çocuklar için zor olabilir ama bu kuralların olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Türkiye'yi güvenli olduğu için tercih ettim. Umarım dünyada yaşanan bu süreç bir an önce biter." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan Alanya'ya gelen Gürcü Anjelika Chezhia da temiz ve sıcak havadan dolayı Alanya'yı tercih ettiklerini söyledi.

Burada taze gıdaya çok rahat ulaştıklarını anlatan Chezhia, bu durumun da virüsle mücadele etmekte etkin rol oynadığını ifade etti.

Uzun bir süre ülkesine dönmeyi düşünmediğini belirten Chezhia, "Uzaktan eğitim ve çalışma imkanı olduğu için ülkeye dönmeyi düşünmüyorum, burada kendimi daha güvende ve rahat hissediyorum. Salgın bitinceye kadar buradayız. Birçok yabancı da benim gibi düşünüyor." dedi.











