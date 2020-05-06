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Dünya

Koronavirüs sürecinde Almanya'dan Türkiye kararı! Schengen vizesi işlemleri yeniden başlıyor

Koronavirüs salgınında toparlanma sürecine giren Almanya adına vize başvuruları için yetki sahibi olan kuruluşun yeniden online randevu rezervasyon işlemlerine başlama kararı aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:36:00 - 2020-05-06 15:38:01
Koronavirüs sürecinde Almanya'dan Türkiye kararı! Schengen vizesi işlemleri yeniden başlıyor

Almanya adına Türkiye'de vize başvuruları için yetkili kuruluş olan iDATA, online randevu rezervasyonu işlemlerine başlama kararı aldı.

Rezervasyon işlemleri yeniden başlıyor

Schengen vizesi almak isteyenlerin beklediği haber geldi. Almanya adına Türkiye'de vize başvuruları için yetkili kuruluş olan iDATA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası resmi online randevu rezervasyonu işlemlerine başlama kararı aldı.

Yoğunluktan etkilenilmiyor

Yapılan açıklamaya göre, 4 Mayıs'ta başlayan uygulamayla https://schengen.idata.com.tr adresi üzerinden kayıt olup vize başvuruları için rezervasyon yapanlar, sistem açılır açılmaz öncelikli sıra numaralarıyla vize işlemlerini yoğunluktan etkilenmeden gerçekleştirebilecekler.

“Standart ücretin dışında ücret alınmayacak”

Açıklamada, "Bu hizmet için konsolosluklar tarafından belirlenmiş standart ücretlerin dışında bir hizmet bedeli almayacak olan iDATA, söz konusu rezervasyon sistemi sayesinde olası yoğunluğun önüne geçmek isterken, oluşturulacak sosyal mesafe ile de başvuru sahiplerinin sağlıklarını yasalarca belirlendiği şekilde korumayı öngörüyor. Üstelik online rezervasyon için başvuru sahiplerinin seyahat tarihlerini tam olarak belirtmelerine gerek duyulmuyor, kişiler resmi başvuru gününden altı ay sonrasına kadar diledikleri tarih için rezervasyon yapma şansına sahipler" denildi.

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