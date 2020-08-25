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Spor Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ediyor
Spor

Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ediyor

Türkiye'de son iki günde futbol, basketbol ve atletizm branşlarında Kovid-19 vakası görüldü - Futbolda son olarak Göztepe Kulübü, kadrosuna yeni dahil ettiği bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı - Fenerbahçe'de bir futbolcunun ve kadın basketbol takımı teknik ekibinden bir kişinin testi pozitif çıktı - Atletizmde üç milli sporcu ve bir federasyon personeli yeni tip koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:09:24 -
Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ediyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, spor camiasını da etkilemeye devam ediyor.

Türkiye'de son iki günde futbol, basketbol ve atletizm branşlarında Kovid-19 vakası görüldü.

Futbolda son olarak bugün Göztepe Kulübü, kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisinin sürdüğü belirtildi.


- Fenerbahçeli bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı


Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Galatasaray Kulübü, Eyüpspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı planlanan hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinde bir kişinin de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.


- Üç milli atletin testi pozitif


Üç milli atlet ve bir Türkiye Atletizm Federasyonu personeli, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, düzenli aralıklarla gerçekleştirilen Kovid-19 taramaları sonucunda üç atlet ve bir federasyon personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Atletler ve federasyon personelinin hastalık semptomları göstermediği, bulundukları yerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı kaydedildi.


- Usain Bolt'un testi pozitif çıktı


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, uluslararası spor camiasında da görülmeye devam ediyor.

Son olarak dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Twitter hesabından video paylaşan 34 yaşındaki Bolt, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve evinde karantinaya girdiğini söyledi.

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