Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ediyor

Türkiye'de son iki günde futbol, basketbol ve atletizm branşlarında Kovid-19 vakası görüldü - Futbolda son olarak Göztepe Kulübü, kadrosuna yeni dahil ettiği bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı - Fenerbahçe'de bir futbolcunun ve kadın basketbol takımı teknik ekibinden bir kişinin testi pozitif çıktı - Atletizmde üç milli sporcu ve bir federasyon personeli yeni tip koronavirüse yakalandı